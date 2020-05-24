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Кельн - Фортуна 2:2. Обзор матча и видео голов
Кельн – Фортуна ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 27-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
“Кельн” – “Фортуна” Дюссельдорф 2:2
Голы: Модест 88, Кордоба 90+1 – Караман 41, Томми 61
На 59-й минуте Ут не реализовал пенальти (вратарь)
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