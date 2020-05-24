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Кельн - Фортуна 2:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(2 голосов)

Кельн – Фортуна ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Кельн - Фортуна 2:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 27-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Фортуна” Дюссельдорф 2:2

Голы: Модест 88, Кордоба 90+1 – Караман 41, Томми 61

На 59-й минуте Ут не реализовал пенальти (вратарь)

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Фортуна (Дюссельдорф) видео видеоповторы Кёльн
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