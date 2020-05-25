Боруссия Дортмунд - Бавария. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 28-й тур.

26 мая. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Встреча “Боруссии” с “Баварией” – это матч двух лучших команд Бундеслиги не только по статусу, но и по текущим результатам. Во втором круге чемпионате Германии “Бавария” взяла 28 очков из 30 возможных, Дортмунд – 27. Обе команды до перерыва имели четырехматчевые победные серии, и после возобновления лиги выигрывать не перестали. И “Боруссия”, и “Бавария” одержали по две победы: одну на классе (“Вольфсбург” 2:0 и “Унион” 2:0 соответственно) и одну при полном доминировании (“Шальке” 4:0 и “Айнтрахт” 5:2).

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В турнирной таблице команды разделены четырьмя очками. Есть соблазн назвать эту игру ключевой в борьбе за чемпионство, но и Ханси Флик, и Люсьен Фавр избегают таких акцентов. Оба тренера больше сосредоточены на качестве игры своих команд.

Флик – прагматик в хорошем смысле слова. У него хорошие отношения с футболистами и он позволяет им играть в тот футбол, который соответствует их лучшим качествам. “Бавария” играет с высокой линией защиты, активно использует контрпрессинг, хочет владеть мячом, доминировать и не давать передышку сопернику. “Важно иметь скорость, прессинг, динамизм и надежность в передачах. Важно иметь владение, оно позволяет контролировать игру. Если оно у соперника, нам нужно больше бегать и отбирать мяч”, – рассказывает перед игрой с BVB тренер “Баварии”.

“Бавария” – сильнейший клуб Германии, но и у него есть слабые стороны. Иногда, как в игре с “Айнтрахтом”, команда можно просто “выключиться” на несколько минут из игры, и едва не упустить победу. Имеет свои риски и высокая линия защиты. Боатенгу иногда не хватает скорости, а Павар и Дэвис могут допускать позиционные ошибки. И все же по сочетанию стабильности и гибкости “Баварии” в Бундеслиге нет равных.

Кто лучший бомбардир “Боруссии” после возобновления чемпионата? Не Холанд. И не Санчо. Три гола в двух поединках забил левый фулбек Рафаэл Геррейру.

После того как Люсьен Фавр перешел на схему 3-4-3 важнейшую роль в атакующей игре “Боруссии” стали исполнять фланговые футболисты Рафаэл Геррейру и Ашраф Хакими. У португальца после 27 туров восемь голов и два ассиста, у марокканца – четыре гола и десять ассистов. Геррейру – универсал, он может сыграть на бровке, но и хорошо смещается в центр. Сильное качество Хакими – это скорость. Кроме того, он очень прочно стоит на ногах.

Из карантина “Боруссия” вышла с травмированными Джаном, Витцелем и Ройсом и центральной фигурой в центре поля BVB стал Юлиан Брандт. Формально он играет на позиции Санчо, но может оказаться на любом участке половины поля противника и одной передачей разрезать его редуты. Светлая голова Брандта (в прямом и переносном смысле) – это то, что позволяет “Боруссии” атаковать оригинально, творчески, нешаблонно.

И два слова о Холанде. Именно он забил первый гол Бундеслиги после возвращения. Внимание защитников соперника всегда будет приковано к норвежцу. В игре с “Вольфсбургом” Холанд не нанес ни одного удара по воротам, но его промах позволил “Боруссии” забить первый гол. Эрлинг махнул ногой мимо мяча, дезориентировал соперников и тут как тут был Геррейру. Первая встреча Роберта Левандовски с Холандом – один из многих интересных сюжетов предстоящего Der Klassiker.

Цифры и факты

“Бавария” обыграла “Боруссию” 4:0 и 5:0 в двух последних домашних матчах, но в игре на “Вестфаленштадионе” в прошлом сезоне уступила 2:3. Также Дортмунд обыграл “Баварию” в матче за Суперкубок. При Люсьена Фавре у “Боруссии” стопроцентный результат в домашних матчах против “Баварии”.

Помимо Холанда (10), больше десяти голов за “Боруссию” в чемпионате забили Ройс (11) и Санчо (14). Больше ни у одной команды Бундеслиги нет в составе трех футболистов с двузначными показателями забитых голов.

Роберт Левандовски – лучший бомбардир чемпионата с 27 голами. Он забивает каждые 82 минуты. Показатель Холанда – один гол каждые 69 минут.

В шести последних матчах с “Боруссией” Левандовски забил своему бывшему клубу 12 голов.

Помимо Левандовски, за “Боруссиию” и “Баварию” играли Матс Хуммельс, Иван Перишич и Марио Гетце.

“Боруссия” забивала по меньшей мере два гола в 28 из 30 своих последних домашних матчей в Бундеслиге.

Ориентировочные составы

Матс Хуммельс не смог доиграть матч с “Вольфсбург”, заставив поволноваться болельщиков BVB о его кондициях перед игрой с “Баварией”. Однако “Боруссия” сообщила хорошие новости: опытный центрбек готов к игре на 99%. По-прежнему травмированы Ройс, Шульц и Загаду. Витцель пока не готов провести полный матч, только набирают форму Джан и Санчо. Главная потеря “Баварии” – это отсутствие Тиаго. Его в центре поля заменит Леон Горетцка. Зюле продолжает восстановление, Коутиньо и Толиссо остаются вне игры.

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дауд, Дилэйни, Геррейру – Брандт, Азар – Холанд

“Бавария": Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч “Боруссия” Дортмунд – “Бавария”

“Боруссия” – единственная команда Бундеслиги, не проигравшая еще ни одного домашнего матча в сезоне. Однако как показали первые два тура после паузы, Geisterspiel нивелирует преимущество своего поля – в 18 матчах хозяева добыли всего три победы. Ожидается, что игра будет результативной. “Бавария” и “Боруссия” забили на двоих 154 гола и не всегда показывают эффективную работу в обороне. Довольно-таки низкий коэффициент на “Тотал 3 Б” (1.55) подсказывает нам, что голов будет немало. Но кто же выиграет? Фаворитом остается “Бавария” – 1.83-1.91 против 3.65-3.78 у “Боруссии”. Решающим фактором может быть то, что все лучшие игроки "Баварии" находятся в отличной форме (Мюллер, Левандовски, Киммих, Дэвис), а “Боруссия” лишена Витцеля, не готов полностью Санчо. Вероятный результат – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.