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Забитцер переболел коронавирусом в апреле
Но клуб не разглашал диагноз игрока
Полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер в конце апреля переболел коронавирусом, сообщает Corriere dello Sport.
После получения диагноза, "быки" не стали придавать огласке болезнь своего игрока. Австриец вылечился от инфекции и спустя время вернулся к тренировкам с командой.
После возобновления Бундеслиги, Забитцер принял участие в двух матчах команды, даже отметившись голом в ворота "Майнца".
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