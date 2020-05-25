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Забитцер переболел коронавирусом в апреле

Германия
(1 голосов)

Но клуб не разглашал диагноз игрока

Забитцер переболел коронавирусом в апреле
Новина українською

Полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер в конце апреля переболел коронавирусом, сообщает Corriere dello Sport.

После получения диагноза, "быки" не стали придавать огласке болезнь своего игрока. Австриец вылечился от инфекции и спустя время вернулся к тренировкам с командой.

После возобновления Бундеслиги, Забитцер принял участие в двух матчах команды, даже отметившись голом в ворота "Майнца".

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В статье: Марсель Забитцер РБ Лейпциг
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