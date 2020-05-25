Забитцер переболел коронавирусом в апреле

Полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер в конце апреля переболел коронавирусом, сообщает Corriere dello Sport.

После получения диагноза, "быки" не стали придавать огласке болезнь своего игрока. Австриец вылечился от инфекции и спустя время вернулся к тренировкам с командой.

После возобновления Бундеслиги, Забитцер принял участие в двух матчах команды, даже отметившись голом в ворота "Майнца".