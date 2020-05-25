Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Айнтрахт - Фрайбург. Прогноз на матч Бундеслиги
Айнтрахт Франкфурт – Фрайбург: Прогноз и анонс матча ⋉ 26 мая ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Бундеслига, 28-й тур.
26 мая. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”
“Айнтрахт” Франкфурт 21:30 “Фрайбург”
Телетрансляция – Megogo
“Айнтрахт” проиграл пять последних матчей Бундеслиги с общим счетом 4-18. Команда Ади Хюттера понемногу приближается к зоне вылета – от 16-го места Франкфурт отделяют всего четыре очка. Тем не менее, руководство “Айнтрахта” не паникует и пока не собирается расставаться с Ади Хюттером. Хотя 50-летнему тренеру мягко намекают – надо побеждать.
Турнирное положение “Фрайбурга” гораздо лучше – седьмое место и хорошие перспективы в борьбе за еврокубки. Однако все команды ниже пятого места проводят довольно-таки средний сезон и “Фрайбург” не исключение. Во второй половине сезона “Фрайбург” выиграл только три матча из десяти, а в прошлом туре уступил аутсайдеру лиги “Вердеру”.
И Ади Хюттер (“Айнтрахт”), и Кристиан Штрайх (“Фрайбург”) имеют полное право критиковать свои команды. Первый – за отсутствие концентрации, грубые ошибки в обороне и безыдейность в атаке. Второй – за расточительство голевых моментов. Оба тренера решительно настроены победить в предстоящем матче.
Цифры и факты
- “Айнтрахт” остается худшей выездной команды Бундеслиги, но на своем стадионе Франкфурт показывает шестые результаты в лиге.
- Хавбек “Айнтрахта” Тимоти Чендлер провел десять матчей против “Фрайбурга” и еще ни разу его не переиграл.
- В 27 турах “Фрайбург” набрал 37 очков – это больше чем по итогам двух предыдущих сезонов (по 36).
- 11 из 15 последних голов “Фрайбурга” были забиты после стандартов.
Ориентировочные составы
Франкфурт по-прежнему остается без форварда Гонсалу Пасиенсии. У “Фрайбурга” потерь больше: вне игры игроки сборной Германии Кох и Вальдшмидт, также есть повреждения у Кюблера и Хаберера.
“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Ильзанкер, Роде – Гачинович, Камада, Костич – Дост
“Фрайбург”: Шволов – Гульде, Линхарт, Хайнц – Шмидт, Абраши, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи, Петерсен, Грифо
Прогноз на матч “Айнтрахт” Франкфурт – “Фрайбург”
По качеству игры “Фрайбург” выглядит солиднее “Айнтрахта”, с другой стороны Франкфурт играл после зимней паузы только с командами из первой пятерки, а “Фрайбург” проиграл аутсайдеру “Вердеру”. Так как в матчах без зрителей свое поле больше не является преимуществом, шансы команды уравниваются. На бумаге у “Айнтрахта” сильнее состав, но как команда “Фрайбург” сыграннее. Отдадим предпочтение гостям – победа “Фрайбурга” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.