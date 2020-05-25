Германия
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Ключевой полузащитник Баварии не сыграет против Боруссии
Весьма серьезная потеря
Ключевой матч Бундеслиги состоится уже завтра - на своем поле "Боруссия" будет принимать "Бавария". Гости не смогут расчитывать на важного игрока основы.
Ханси Флик подтвердил, что Тьяго Алькантара не сможет принять участие в "Дер-Класикер". Полузащитник не тренируется с командой.
Испанец не играл против "Айнтрахта" на этих выходных из-за повреждения. Всего в этом сезоне на его счету 33 матча и 6 результативных действий.
Отметим, что "Боруссия" также несет потери - встречу с "Баварией" пропускает Марко Ройс.
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