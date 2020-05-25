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Ключевой полузащитник Баварии не сыграет против Боруссии

Германия
(1 голосов)

Весьма серьезная потеря

Ключевой полузащитник Баварии не сыграет против Боруссии
UA-Футбол
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Ключевой матч Бундеслиги состоится уже завтра - на своем поле "Боруссия" будет принимать "Бавария". Гости не смогут расчитывать на важного игрока основы.

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Ханси Флик подтвердил, что Тьяго Алькантара не сможет принять участие в "Дер-Класикер". Полузащитник не тренируется с командой.

Испанец не играл против "Айнтрахта" на этих выходных из-за повреждения. Всего в этом сезоне на его счету 33 матча и 6 результативных действий.

Отметим, что "Боруссия" также несет потери - встречу с "Баварией" пропускает Марко Ройс.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Тьяго Алькантара
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