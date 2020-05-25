Ключевой полузащитник Баварии не сыграет против Боруссии

Ключевой матч Бундеслиги состоится уже завтра - на своем поле "Боруссия" будет принимать "Бавария". Гости не смогут расчитывать на важного игрока основы.

Ханси Флик подтвердил, что Тьяго Алькантара не сможет принять участие в "Дер-Класикер". Полузащитник не тренируется с командой.

Испанец не играл против "Айнтрахта" на этих выходных из-за повреждения. Всего в этом сезоне на его счету 33 матча и 6 результативных действий.

Отметим, что "Боруссия" также несет потери - встречу с "Баварией" пропускает Марко Ройс.