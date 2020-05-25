Фавр: Холанд и Джан помогли Боруссии выйти на новый уровень

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал, как изменилась его команда после игры против "Баварии" в первом круге. Тогда мюнхенцы забили 4 безответных гола.

"Очевидно, что в тот вечер мы провели плохой матч. Это было всего через три дня после встречи с "Интером". Определенно, мы сильно изменились с того времени.

На трансферном рынке мы подписали Холанда и Джана, эти игроки помогли нам выйти на новый уровень. В первом круге мы сыграли очень плохо, но я уверен, что сейчас мы в гораздо лучшей форме", - заявил Фавр.

Отметим, что завтрашний матч может стать решающим в битве за чемпионство - "Бавария" опережает "шмелей" на четыре пункта.