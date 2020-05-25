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Байер - Вольфсбург. Прогноз на матч Чемпионата Германии

Германия
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UA-Футбол делает прогноз на матч Бундеслиги, который состоится 26 мая, начало встречи в 21:30

Байер - Вольфсбург. Прогноз на матч Чемпионата Германии
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"Байер" и "Вольфсбург" соседи по турнирной таблице, однако соперников разделяет аж 14 очков. Леверкузенцы находятся в "Зоне Лиги Чемпионов" на четвертом месте, делая все возможное, чтобы забронировать за собой эту позицию. впрочем, "фармацевты" в случае победы в 28-м туре могут оказаться в тройке лидеров. А "Вольфсбург" претендует на путевку в Лигу Европы, вряд ли "волки" поднимутся выше шестого места, на котором находятся сейчас. Но и его еще надо удержать.

Чемпионат Германии. 28-й тур
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен)

Байер 21:30 Вольфсбург

Телетрансляция – Футбол 2

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"Байер" великолепно выглядел в первых двух матчах после рестарта Бундеслиги – две гостевых победы без особых проблем. Из недостатков можно отметить разве только пропущенные мячи. Леверкузенцы обыграли "Вердер" 4:1, а затем крепкую "Боруссию" Менхнгладбах 3:1, между прочим, конкурента в борьбе за Лигу Чемпионов.

У "Вольфсбурга" победа над "Аугсбургом" в 26-м туре 2:1, и поражение от "Боруссии" Дортмунд 0:2 на минувших выходных. Противоречивые впечатления оставили подопечные Оливера Гласнера, лишь моментами, в определенных игровых периодах показав хороший, содержательный футбол.

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В первом круге чемпионата "Байер" обыграл "Вольфсбург" на его поле 2:0. В январе прошлого года была еще более уверенная победа – 3:0, опять же в гостях. "Волки" смогли обыграть "фармацевтов" в сентябре 2019-го 3:1. Интересно, что опять сильнее были гости. Последний раз во взаимоотношениях этих соперников удалось победить хозяевам еще в апреле 2016-го (3:0 разгром от "Байера"). Можно сделать смелое предположение, что серия из семи игр без побед хозяев будет прервана. Прогноз: победа "Байера" 2:1.

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В статье: Байер (Леверкузен) Вольфсбург Прогнозы
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