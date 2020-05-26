Боруссия Дортмунд - Бавария. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Бундеслига, 28-й тур.

26 мая, Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия" Дортмунд 19:30 "Бавария"

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“Бавария” и “Боруссия” Дортмунд показывают высокий уровень игры после двухмесячной паузы и по праву занимают два первых места в турнирной таблице Бундеслиги. Обе команды играют в атакующем стиле и забили на двоих 154 гола в чемпионате. Кто ж победит? Смотрите сегодня в 19:30.

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