  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вердер - Боруссия М. Прогноз на матч Чемпионата Германии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вердер - Боруссия М. Прогноз на матч Чемпионата Германии

Германия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на матч Бундеслиги, который состоится 26 мая, начало встречи в 21:30

Вердер - Боруссия М. Прогноз на матч Чемпионата Германии
UA-Футбол
Новина українською

Команды из разных полюсов турнирной таблицы, которые решают противоположные задачи в чемпионате. Однако, "Боруссия" совсем не очевидный фаворит матча в Бремене. Клуб из Менхенгладбаха выглядит довольно тяжело, после паузы есть вопросы к команде Розе. А вот "Вердер" из всех сил старается сохранить прописку в элите и показывает прагматичный и рациональный футбол.

Чемпионат Германии. 28-й тур
Стадион: Везерштадион (Бремен)

Вердер 21:30 Боруссия М

Телетрансляция – Футбол 3

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол>>

"Вердер" в прошлом туре прервал свою серию из шести матчей без побед. "Фрайбург" в родных стенах уступил бременцам. Гол Битенкура в дебюте решил исход той дуэли. Оборона "Вердера" выглядит уже не так безнадежно.

"Боруссия" на прошлых выходных потерпела знаковую неудачу с матче с конкурентом за место в Лиге Чемпионов. "Байер" обыграл подопечных Марко Розе по всем статьям – 3:1. Свое поле не помогло менхенгладбахцам, они опустились на неприемлемое пятое место.

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

В первом круге "Боруссия" обыграла "Вердер" 3:1, и последняя встреча этих соперников в Бремене завершилась с таким же счетом в пользу гостей из Менхенгладбаха. Не проиграть в противостоянии с неудобным оппонентом бременцы смогли в апреле прошлого года 1:1. Сейчас ничья стала бы удачей для хозяев, но "Боруссия" все же имеет чуть больше шансов на победу и, скорее всего, сможет дожать "Вердер". Прогноз: победа гостей 0:1.

1xbet
4.78
4.24
1.75
Сделать ставку
Favbet
4.75
4.20
1.62
Сделать ставку
Parimatch
4.70
4.15
1.65
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...