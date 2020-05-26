Вердер - Боруссия М. Прогноз на матч Чемпионата Германии

Команды из разных полюсов турнирной таблицы, которые решают противоположные задачи в чемпионате. Однако, "Боруссия" совсем не очевидный фаворит матча в Бремене. Клуб из Менхенгладбаха выглядит довольно тяжело, после паузы есть вопросы к команде Розе. А вот "Вердер" из всех сил старается сохранить прописку в элите и показывает прагматичный и рациональный футбол.

Чемпионат Германии. 28-й тур

Стадион: Везерштадион (Бремен)

Вердер 21:30 Боруссия М

Телетрансляция – Футбол 3

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол>>

"Вердер" в прошлом туре прервал свою серию из шести матчей без побед. "Фрайбург" в родных стенах уступил бременцам. Гол Битенкура в дебюте решил исход той дуэли. Оборона "Вердера" выглядит уже не так безнадежно.

"Боруссия" на прошлых выходных потерпела знаковую неудачу с матче с конкурентом за место в Лиге Чемпионов. "Байер" обыграл подопечных Марко Розе по всем статьям – 3:1. Свое поле не помогло менхенгладбахцам, они опустились на неприемлемое пятое место.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В первом круге "Боруссия" обыграла "Вердер" 3:1, и последняя встреча этих соперников в Бремене завершилась с таким же счетом в пользу гостей из Менхенгладбаха. Не проиграть в противостоянии с неудобным оппонентом бременцы смогли в апреле прошлого года 1:1. Сейчас ничья стала бы удачей для хозяев, но "Боруссия" все же имеет чуть больше шансов на победу и, скорее всего, сможет дожать "Вердер". Прогноз: победа гостей 0:1.