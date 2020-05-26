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Фавр оценил шансы Хуммельса, Витцеля и Санчо выйти на поле в Дер-Класикер с Баварией

Германия
(1 голосов)

У Матса неприятное повреждение

Фавр оценил шансы Хуммельса, Витцеля и Санчо выйти на поле в Дер-Класикер с Баварией
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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр в преддверии матча Бундеслиги с мюнхенской "Баварией" рассказал про шансы ведущих футболистов команды на участие в игре. Цитирует наставника "шмелей" Eurosport.

"Хуммельс? Я не могу сказать наверняка, но он сыграет с вероятностью 99%. Витцель начал тренироваться с командой в воскресенье. Он сможет выйти на поле в матче с "Баварией". Санчо отстал, он занимается с командой всего 10 дней. Здесь все гораздо сложнее".

Хуммельс травмировал ахиллово сухожилие в матче с "Вольфсбургом". Поединок с "волками стал для Матса 250-м в Бундеслиге в футболке "черно-желтых". Встреча "Боруссии" с мюнхенцами состоится сегодня, в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Бавария (Мюнхен) Люсьен Фавр Аксель Витсель Аксель Витцель Джейдон Санчо
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Источник:
Eurosport

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