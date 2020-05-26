Флик считает, что рано сравнивать Холанда с Левандовски – правда, в свои годы Эрлинг уже лучше Месси и Роналду

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик в преддверии матча 28-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" поделился мнением о форварде "шмелей" Эрлинге Холанде. Цитирует Флика Goal.com.

"Это первый сезон Холанда в Бундеслиге, его еще слишком рано сравнивать с Левандовски. В последние годы Роберт всегда играет на топ-уровне. Безусловно, Эрлинг – огромный талант, молодой футболист со стремлением забивать голы. Он сохраняет ловкость при впечатляющих физических данных".

Крайне интересно, что Холанд забил 62 гола в 106 матчах в возрасте 19 лет и 10 месяцев на профессиональном уровне. Если сравнить Эрлинга с Криштиану Роналду и Лионелем Месси в том же возрасте, то можно заметить, что португалец отметился 12 мячами в 87 поединках, а аргентинец на том же этапе своей карьеры забил 20 голов в 63 встречах.