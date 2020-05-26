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Алаба по новому контракту будет зарабатывать 15 миллионов евро в год
Клуб уже ведет переговоры с игроком
"Бавария" предлагает новый контракт защитнику команды Давиду Алабе, сообщает Bild.
Как пишет источник, клуб готов предложить австрийцу новый контракт с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. В таком случае он войдет в число самых высокооплачиваемых игроков команды наряду с Мануэлем Нойером, Робертом Левандовски и Томасом Мюллером. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
27-летний Давид Алаба в текущем сезоне провел 30 матчей за "Баварию" и забил один мяч при двух голевых передачах.
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