Алаба по новому контракту будет зарабатывать 15 миллионов евро в год

"Бавария" предлагает новый контракт защитнику команды Давиду Алабе, сообщает Bild.

Как пишет источник, клуб готов предложить австрийцу новый контракт с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. В таком случае он войдет в число самых высокооплачиваемых игроков команды наряду с Мануэлем Нойером, Робертом Левандовски и Томасом Мюллером. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

27-летний Давид Алаба в текущем сезоне провел 30 матчей за "Баварию" и забил один мяч при двух голевых передачах.