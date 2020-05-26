Реал мог бесплатно подписать Левандовски в 2013 году

Мадридский "Реал" хотел купить форварда Роберта Левандовски, но упустил такую возможность в 2013 году.

После того, как Левандовски вместе с Боруссией Дортмунд выбил Реал из Лиги чемпионов, руководство испанского клуба рассматривало возможность подписания форварда.

Как пишет AS, испанцы имели возможность заплатить 20 мн евро, чтобы подписать предварительный контракт с поляком и заполучить его летом 2014-го свободным агентом, но они не захотели использовать эту опцию.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 35 поединков в футболке "красных", забив 41 гол и совершив 5 ассистов.