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Реал мог бесплатно подписать Левандовски в 2013 году

Германия
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Но сливочные отказались от сделки в последний момент

Реал мог бесплатно подписать Левандовски в 2013 году
Новина українською

Мадридский "Реал" хотел купить форварда Роберта Левандовски, но упустил такую возможность в 2013 году.

После того, как Левандовски вместе с Боруссией Дортмунд выбил Реал из Лиги чемпионов, руководство испанского клуба рассматривало возможность подписания форварда.

Как пишет AS, испанцы имели возможность заплатить 20 мн евро, чтобы подписать предварительный контракт с поляком и заполучить его летом 2014-го свободным агентом, но они не захотели использовать эту опцию.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 35 поединков в футболке "красных", забив 41 гол и совершив 5 ассистов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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