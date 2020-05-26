Наставник Шальке может быть уволен в ближайшее время

Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер может быть отправлен в отставку, сообщает Bild.

По данным источника, судьба 48-летнего специалиста зависит от ближайших игр. Сегодня "Шальке" сыграет на выезде с "Фортуной" а 30 мая — дома с "Вердером". Если команда не одержит в этих матчах хотя бы одну победу, тренер будет уволен. До этого "кнаппены" проиграли оба матча после возобновления сезона — дортмундской "Боруссии" (0:4) и "Аугсбургу" (0:3).

"Шальке" занимает восьмое место в чемпионате Германии, имея в активе 37 очков в 27 матчах.