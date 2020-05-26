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Байер - Вольфсбург 1:4. Волчий аппетит

Германия
(1 голосов)

"Фармацевты" неожиданно посыпались во втором тайме

Байер - Вольфсбург 1:4. Волчий аппетит
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Чемпионат Германии. 28-й тур
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен)

Байер - Вольфсбург 1:4

Голы: Баумгартлингер 85 - Понграчич 43, Арнольд 64, Штеффен 68, Понграчич 75

Байер: 1. Градецки, 12. Тапсоба, 18. Венделл, 8. Бендер (Драгович 46), 10. Демирбай (Аларио 65), 11. Амири, 20. Арангис, 23. Вайзер (Виртц 46), 29. Хавец, 19. Диаби (Бэйли 74), 38. Беллараби (Баумгартлингер 46).

Вольфсбург: 1. Кастельс, 19. Мбабу, 22. Понграчич, 25. Брукс, 15. Руссийон, 8. Штеффен (Мармош 76), 24. Шлагер, 27. Арнольд, 7. Брекало (Гинчек 65), 9. Вегорст, 40. Виктор.

Предупреждения: Демирбай 29, Баумгартлингер 63, Диаби 67 - Виктор 32, Гинчек 67, Кастельс 71

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В статье: Байер (Леверкузен) Вольфсбург
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