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Байер - Вольфсбург 1:4. Волчий аппетит
"Фармацевты" неожиданно посыпались во втором тайме
Чемпионат Германии. 28-й тур
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен)
Байер - Вольфсбург 1:4
Голы: Баумгартлингер 85 - Понграчич 43, Арнольд 64, Штеффен 68, Понграчич 75
Байер: 1. Градецки, 12. Тапсоба, 18. Венделл, 8. Бендер (Драгович 46), 10. Демирбай (Аларио 65), 11. Амири, 20. Арангис, 23. Вайзер (Виртц 46), 29. Хавец, 19. Диаби (Бэйли 74), 38. Беллараби (Баумгартлингер 46).
Вольфсбург: 1. Кастельс, 19. Мбабу, 22. Понграчич, 25. Брукс, 15. Руссийон, 8. Штеффен (Мармош 76), 24. Шлагер, 27. Арнольд, 7. Брекало (Гинчек 65), 9. Вегорст, 40. Виктор.
Предупреждения: Демирбай 29, Баумгартлингер 63, Диаби 67 - Виктор 32, Гинчек 67, Кастельс 71