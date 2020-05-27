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Байер - Вольфсбург 1:4. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Байер Леверкузен – Вольфсбург ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Байер - Вольфсбург 1:4. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 28-й тур. Леверкузен, “Бай-Арена”

“Байер” Леверкузен – "Вольфсбург" 1:4

Голы: Баумгартлингер 85 – Понграчич 43, Арнольд 64, Штеффен 67, Понграчич 75

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Чемпионат Германии видео Байер (Леверкузен) видеоповторы
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