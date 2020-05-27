Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер - Вольфсбург 1:4. Обзор матча и видео голов
Байер Леверкузен – Вольфсбург ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 26 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига. 28-й тур. Леверкузен, “Бай-Арена”
“Байер” Леверкузен – "Вольфсбург" 1:4
Голы: Баумгартлингер 85 – Понграчич 43, Арнольд 64, Штеффен 67, Понграчич 75
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...