Фортуна - Шальке. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 28-й тур.

27 мая. Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”

“Фортуна” Дюссельдорф 21:30 “Шальке”

Телетрансляция – Футбол 2, Megogo

На данный момент, “Шальке” – худшая команда Бундеслиги. “Кнаппен” не могут выиграть девять матчей подряд (четыре ничьи, пять поражений), и более чем в 800 последних сыгранных минутах они забили всего два гола. В первом посткоронавирусном туре “Шальке” проиграл в Рурском дерби 0:4, а прошлое воскресенье был разгромлен на своем стадионе “Аугсбургом” 0:3.

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Дело не только в результатах. “Шальке” показывает беззубую игру в атаке, и допускает грубейшие ошибки в обороне. Виновата не только организация игры, но и травмы. Большим ударом для “Шальке” станет вылет до конца сезона полузащитника Суата Сердара, едва ли не единственного футболиста, связывающего защиту и атаку “кнаппен”.

Не менее депрессивное настроение и в “Фортуне”. Уве Реслер, сменивший на тренерской должности Фридхельма Функеля, значительно улучшил качество игры команды, дюссельдорфцы уже не проигрывают пять матчей подряд, но при этом четыре из них закончились вничью. И в каждой игре “Фортуна” претендовала на большее. Сначала позволила “Герте” отыграться с 0:3 (итоговые 3:3), затем не реализовала преимущество в матче с “Майнцем” (1:1, но по ударам 20-3), четыре попадания в каркас ворот в игре с “Падерборном” (0:0), и очередной камбэк для соперника – 2:2 после 2:0 в воскресном дерби с “Кельном”. “Фортуна” по-прежнему занимает третье с конца мест, хотя претендует на большее.

Цифры и факты

“Шальке” и “Фортуна” сыграли между в Бундеслиге 41 раз и только однажды игра закончилась нулевой ничьей. Это случилось 18 апреля 1992 года.

“Шальке” не проигрывал в трех последних матчах в Дюссельдорфе (две победы, одна ничья), а не забивал в гостевой игре против “Фортуны” только один раз за последние 20 матчей.

Атакующий хавбек “Шальке” Бенито Раман в прошлом сезоне играл за “Фортуну”, отметившись десятью голами и шестью ассистами в 30 матчах Бундеслиге. В выездной победе Дюссельдорфа над “Шальке” (4:0) в марте прошлого года он забил гол и сделал ассист.

За “Фортуну” играет два арендованных игрока “Шальке” – нападающий Штефен Скрцибски и полузащитник Бернард Текпетей.

Ориентировочные составы

“Фортуна” продолжает играть без основного вратаря первой половины сезона Зака Стеффена. Больше потерь нет. У “Шальке” проблем больше. Помимо Сердара, вне игры остаются Арит, Маскарель и Стамбули, центрбеки Тодибо и Кабак – под вопросом.

“Фортуна”: Кастенмайер – Айхан, Хоффманн, Гиссельманн – Циммерманн, Штегер, Моралес, Бериша, Зуттнер – Караман, Хеннингс

“Шальке”: Шуберт – Кенни, Сане, Настасич, Очипка – Калиджури, Маккенни, Шепф – Матондо – Грегорич, Раман

Прогноз на матч “Фортуна” – “Шальке”

В Дюссельдорфе не могут дождаться победы “Фортуны”, и кажется, что игра против “Шальке” – прекрасная возможность набрать три очка. Однако букмекеры сомневаются – на победу обеих команд они дают приблизительно равные коэффициенты, не учитывая то, насколько разный уровень игры показывают команды. Предположим, что “Фортуна” выиграет 2:0, однако всегда нужно быть предусмотрительными – результаты в Бундеслиге бывают очень непредсказуемыми.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.