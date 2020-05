Поймай канадца, если сможешь: в матче с Боруссией Альфонсо Дэвис развил скорость 35,3 км/ч

19-летний защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис отметился скоростным достижением в центральном матче 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (0:1). Футболист совершил рывок на свою половину поля, чтобы отобрать мяч у норвежского форварда "шмелей" Эрлинга Холанда, и развил скорость 35,3 км/ч.

