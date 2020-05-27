  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Поймай канадца, если сможешь: в матче с Боруссией Альфонсо Дэвис развил скорость 35,3 км/ч
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поймай канадца, если сможешь: в матче с Боруссией Альфонсо Дэвис развил скорость 35,3 км/ч

Германия
(1 голосов)

Самый быстрый футболист в Мюнхене

Поймай канадца, если сможешь: в матче с Боруссией Альфонсо Дэвис развил скорость 35,3 км/ч
Новина українською

19-летний защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис отметился скоростным достижением в центральном матче 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (0:1). Футболист совершил рывок на свою половину поля, чтобы отобрать мяч у норвежского форварда "шмелей" Эрлинга Холанда, и развил скорость 35,3 км/ч.

В 2019 году игрок "Фламенго" Бруно Энрике развил скорость 38 км/ч в матче 1/4 финала Кубка Либертадорес с "Интернасьоналем" (2:0). Он превзошел рекорд Гарета Бэйла (36,9 км/ч). После игры многие футболисты высказались про феноменальные навыки бега канадца. Раумдойтер "Баварии" Томас Мюллер отметил:

"Альфонсо – игрок с большим сердцем и чрезвычайной силой. Иногда он занимает не лучшую позицию на поле, но постоянно догоняет соперника, который думает: "У меня есть время". А затем просто "вжух, вжух" и баварский дорожный бегун (птица из м/ф "Looney Tunes" – прим. редакции) забирает мяч".

Также высказались о скорости игрока хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс и форвард "Интера" Ромелу Лукаку. Англичанин жалеет, что не обладает темпом Дэвиса, а нападающий "нерадзурри" считает, что Альфонсо "чертовски быстрый".

Альфонсо Дэвис перешел в "Баварию" в январе 2019 года из "Ванкувера" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний канадец сыграл в 24 матчах чемпионата Германии (2 забитых гола и 5 результативных передач). Он продлил контракт с немецким клубом до 30 июня 2025 года.

Читайте такжеУсадил на лавку чемпиона мира. Как канадец Альфонсо Дэвис покоряет Баварию и Бундеслигу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Ромелу Лукаку Альфонсо Дэвис Деклан Райс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...