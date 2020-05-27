Поймай канадца, если сможешь: в матче с Боруссией Альфонсо Дэвис развил скорость 35,3 км/ч

19-летний защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис отметился скоростным достижением в центральном матче 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (0:1). Футболист совершил рывок на свою половину поля, чтобы отобрать мяч у норвежского форварда "шмелей" Эрлинга Холанда, и развил скорость 35,3 км/ч.

Alphonso Davies registered a speed of 35.3km/h (21.9mph) when he chased back to tackle Erling Haaland ⚡️



FC Bayern's roadrunner ???? pic.twitter.com/zKu1Fzscn9 — Goal (@goal) May 26, 2020

FACT | Alphonso Davies recorded a speed of 35.3 km/h while chasing Erling Haaland ???? pic.twitter.com/k40LeHj5yo — Ehson (@Bayern_mania) May 26, 2020

В 2019 году игрок "Фламенго" Бруно Энрике развил скорость 38 км/ч в матче 1/4 финала Кубка Либертадорес с "Интернасьоналем" (2:0). Он превзошел рекорд Гарета Бэйла (36,9 км/ч). После игры многие футболисты высказались про феноменальные навыки бега канадца. Раумдойтер "Баварии" Томас Мюллер отметил:

"Альфонсо – игрок с большим сердцем и чрезвычайной силой. Иногда он занимает не лучшую позицию на поле, но постоянно догоняет соперника, который думает: "У меня есть время". А затем просто "вжух, вжух" и баварский дорожный бегун (птица из м/ф "Looney Tunes" – прим. редакции) забирает мяч".

Thomas Muller summing up Alphonso Davies' positioning and recovery ???????????? pic.twitter.com/IuZHWC4i1l — Unga Surprised Na Lutho? (@Bhuda_Msiyana) May 27, 2020

Также высказались о скорости игрока хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс и форвард "Интера" Ромелу Лукаку. Англичанин жалеет, что не обладает темпом Дэвиса, а нападающий "нерадзурри" считает, что Альфонсо "чертовски быстрый".

Wish I had Alphonso Davies pace????⚡️ — Declan Rice (@_DeclanRice) May 26, 2020

Alphonso davies is fast as f*** — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 26, 2020

Альфонсо Дэвис перешел в "Баварию" в январе 2019 года из "Ванкувера" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний канадец сыграл в 24 матчах чемпионата Германии (2 забитых гола и 5 результативных передач). Он продлил контракт с немецким клубом до 30 июня 2025 года.