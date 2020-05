Стало известно расписание полуфинальных матчей Кубка Германии

Пресс-служба Кубка Германии на своей странице в "Твиттере" опубликовала расписание двух полуфинальных матчей турнира в сезоне-2019/2020. 9 июня сыграют "Саарбрюккен" и "Байер", а 10 июня "Бавария" встретится с "Айнтрахтом"

Действующим победителем Кубка Германии является "Бавария". Она удерживает рекорд по количеству выигранных Кубков Германии (19). Второе место занимает "Вердер" (6), третье делят "Шальке-04" и "Айнтрахт", завоевавшие по 5 титулов.

