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Стало известно расписание полуфинальных матчей Кубка Германии

Германия
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Они состоятся 9 и 10 июня

Стало известно расписание полуфинальных матчей Кубка Германии
Новина українською

Пресс-служба Кубка Германии на своей странице в "Твиттере" опубликовала расписание двух полуфинальных матчей турнира в сезоне-2019/2020. 9 июня сыграют "Саарбрюккен" и "Байер", а 10 июня "Бавария" встретится с "Айнтрахтом"

Действующим победителем Кубка Германии является "Бавария". Она удерживает рекорд по количеству выигранных Кубков Германии (19). Второе место занимает "Вердер" (6), третье делят "Шальке-04" и "Айнтрахт", завоевавшие по 5 титулов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт (Франкфурт)
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