Боруссия может подписать контракт с Ковачем

Руководство дортмундской "Боруссии" в последние месяцы контактировало с Нико Ковачем, ранее возглавлявшем "Баварию", информирует Bild.

При действующем главном тренере Люсьене Фавре команда занимает 2-е место в Бундеслиге, отставая от лидирующей "Баварии" на 7 очков за 6 туров до конца чемпионата Германии.

Ковач подал в отставку в начале ноября после поражения от франкфуртского "Айнтрахта" со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимали в Бундеслиге четвертое место. Договор с 48-летним специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.