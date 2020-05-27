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Боруссия может подписать контракт с Ковачем

Германия
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Руководство клуба контактировало со специалистом

Боруссия может подписать контракт с Ковачем
Новина українською

Руководство дортмундской "Боруссии" в последние месяцы контактировало с Нико Ковачем, ранее возглавлявшем "Баварию", информирует Bild.

При действующем главном тренере Люсьене Фавре команда занимает 2-е место в Бундеслиге, отставая от лидирующей "Баварии" на 7 очков за 6 туров до конца чемпионата Германии.

Ковач подал в отставку в начале ноября после поражения от франкфуртского "Айнтрахта" со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимали в Бундеслиге четвертое место. Договор с 48-летним специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр Нико Ковач
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