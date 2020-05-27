Бундеслига. Лейпциг упустил победу над Гертой

“Герта” пропустила свои первые голы после возобновления чемпионата, но с Бруно Лаббадией берлинцы все еще не проигрывают. Сегодня “Герта” провела хороший матч в Лейпциге и заслуженно отобрала очки у команды Юлиана Нагельсманна. Семь очков из десяти возможных – лучше из карантина вышла только “Бавария”.

“Лейпциг”, как и его соперники в борьбе за Лигу чемпионов Гладбах и “Байер”, сегодня выглядел тяжеловато. Удивительно слабый матч провел Тимо Вернер – за 79 минут он не нанес ни одного удара. В атакующих действиях РБ не было искринки, но нужно и похвалить пару центрбеков “Герты” Торунарига - Боята.

Тем не менее, РБ имел хорошие шансы выиграть матч. Пропустив на девятой минуте после углового, команда Нагельсманна быстро забила гол в ответ – тоже после корнера. А в середине второго тайма грубую ошибку допустил кипер “Герты” Ярстейн, выронив мяч из рук после не самого сложного удара Шика.

К этому моменту “Лейпциг” остался вдесятером – вторую желтую получил защитник Хальстенберг. В конце матча Нагельсманн провел две замены на укрепление защиты, но три очка удержать не удалось. Сыграла неопытность Лукмана. Англичанин в необязательной ситуации сбил в своей штрафной Кунью и Кшиштоф Пентек реализовал пенальти – 2:2. Справедливый результат.

Бундеслига, 28-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Герта” Берлин 2:2

Голы: Клостерманн 24, Шик 68 – Груйич 9, Пентек 82 (пен.)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Адамс, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Забитцер, Лаймер – Ольмо (Лукман 58), Нкунку (Анхелиньо 66) – Шик (Орбан 80), Вернер (Вольф 80)

“Герта”: Ярстейн – Платтенхардт (Миттельштедт 11), Торунарига, Боята, Пекарик – Шелбред (Майер 78), Груйич – Кунья, Дарида (Пентек 71), Лукебакио (Дилроусн 71) – Ибишевич (Нганкам 78)

Предупреждения: Хальстенберг 45+4, Хальстенберг 63 – Пекарик 42, Торунарига 57, Кунья 90+5

Удаление: Хальстенберг 63