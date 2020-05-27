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Бундеслига. Фортуна додавила Шальке, Унион прервал серию из поражений
Последние четыре матча 28-го тура чемпионата Германии
Бундеслига, 28-й тур.
Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”
“Фортуна” Дюссельдорф – “Шальке” 2:1
Голы: Хеннингс 63, Караман 68 – Маккенни 53
“Фортуна”: Кастенмайер – Айхан, Хоффманн, Зуттнер (Гиссельманн 70) – Циммерманн, Штегер, Зоботтка (Бодзек 61), Бериша (Моралес 81), Томми – Караман, Хеннингс (Скрцибски 81)
“Шальке”: Шуберт – Очипка, Настасич, Сане, Кабак, Кенни – Калиджури (Кутуджу 74), Шепф, Маккенни, Матондо (Тодибо 85) – Бургшталлер (Грегорич 74)
Предупреждения: Зоботтка 52, Хоффманн 80, Бодзек 90+4 – Бургшталлер 18, Кабак 45
Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”
“Хоффенхайм” – “Кельн” 3:1
Голы: Баумгартнер 11, Баумгартнер 46, Цубер 48 – Кайнц 60
На 76-й минуту Ут не реализовал пенальти (вратарь)
“Хоффенхайм”: Бауманн – Кадержабек, Пош, Хюбнер, Цубер – Гриллич (Руди 46), Самассеку – Сков, Баумгартнер (Гайгер 77), Бруун Ларсен (Нордтвейт 52) – Даббур (Бебу 58)
“Кельн”: Хорн – Шмитц (Хектор 82), Ляйстнер, Борнаув, Эхизибуэ (Мере 32) – Реджбекай, Скири – Якобс, Ут (Теродде 82), Дрекслер (Кайнц 56) – Кордоба (Модест 82)
Предупреждения: Хюбнер 3, Гриллич 28, Даббур 45+2, Хюбнер 50, Нордтвейт 76 – Якобс 65, Бебу 84
Удаления: Хюбнер 50 – Борнаув 26
Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”
“Унион” Берлин – “Майнц” 1:1
Голы: Ингвартсен 33 – Баку 13
“Унион”: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Гентнер, Андрих, Рюэрсон – Ингвартсен (Меес 74), Бюльтер (Премель 65) – Андерссон
“Майнц”: Мюллер – Ньякате, Хак, Брума, Баку – Кунде (Латца 82), Баррейро – Квайсон (Чжи 73), Боэтиюс, Авонийи (Онисиво 63) – Матета (Салаи 82)
Предупреждения: Андрих 20, Андрих 41, Шлоттербек 78, Фридрих 90+2 – Боэтиюс 78, Латца 89
Удаление: Андрих 41
Аугсбург, “ВВК Арена”
“Аугсбург” – “Падерборн” 0:0
“Аугсбург”: Люте – Фрамбергер, Едвай (Гауэлеу 75), Удуохай, Макс (Лихтштайнер 82) – Хедира, Байер (Груэсо 67) – Рихтер (Саренрен-Базее 67), Левен (Кордова 75), Варгас – Нидерлехнер
“Падерборн”: Цингерле – Коллинз, Шонлау, Хюнемайер, Янс (Цолински 88) – Хольтманн (Прегер 62), Василиадис (Риттер 87), Гьязула (Сабири 79), Антви-Аджей – Србены, Мамба (Михель 62)
Предупреждения: Гауэлеу 84 – Гьязула 52