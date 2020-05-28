"Мы снова получили дерьмовое расписание". Нагельсманн прокомментировал ничью с Гертой

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн раскритиковал расписание Бундеслиги после ничьи с "Гертой" (2:2) в рамках 28-го тура чемпионата. Цитирует Юлиана Goal.com.

"Я совсем не удовлетворен. Мы должны извлечь урок из этого поединка, чтобы не быть в роли догоняющих постоянно. В дебюте встречи мы оборонялись как команда студентов. Я разочарован".

"Мы провели первую "английскую неделю" (матч через два дня на третий – прим. UA-Футбол) за несколько месяцев. У "Герты" не было такого опыта. У них был перерыв в 4 дня. Я не понимаю, как составляется расписание матчей. "Герта" играет в пятницу, "Лейпциг" – в воскресенье, мы играем друг против друга в среду. Еще один случай, когда мы получили дерьмовое расписание. Мы говорили об этом на встрече с представителями Бундеслиги, но это никого не интересует".