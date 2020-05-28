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"Мы снова получили дерьмовое расписание". Нагельсманн прокомментировал ничью с Гертой

Германия
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Один из самых прогрессирующих наставников современности на связи

"Мы снова получили дерьмовое расписание". Нагельсманн прокомментировал ничью с Гертой
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Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн раскритиковал расписание Бундеслиги после ничьи с "Гертой" (2:2) в рамках 28-го тура чемпионата. Цитирует Юлиана Goal.com.

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"Я совсем не удовлетворен. Мы должны извлечь урок из этого поединка, чтобы не быть в роли догоняющих постоянно. В дебюте встречи мы оборонялись как команда студентов. Я разочарован".

"Мы провели первую "английскую неделю" (матч через два дня на третий – прим. UA-Футбол) за несколько месяцев. У "Герты" не было такого опыта. У них был перерыв в 4 дня. Я не понимаю, как составляется расписание матчей. "Герта" играет в пятницу, "Лейпциг" – в воскресенье, мы играем друг против друга в среду. Еще один случай, когда мы получили дерьмовое расписание. Мы говорили об этом на встрече с представителями Бундеслиги, но это никого не интересует".

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В статье: Герта (Берлин) Бундеслига РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Goal.com

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