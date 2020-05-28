  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Уйти нельзя, остаться? Тренер Боруссии прокомментировал свое будущее в Дортмунде
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уйти нельзя, остаться? Тренер Боруссии прокомментировал свое будущее в Дортмунде

Германия
(1 голосов)

Поражение "шмелей" констатировало очередную салатницу для мюнхенцев

Уйти нельзя, остаться? Тренер Боруссии прокомментировал свое будущее в Дортмунде
Новина українською

После поражения в Дер-Класикер (0:1) тренер "Боруссии" Люсьен Фавр не был полностью уверен в своем будущем в Дортмунде, как считает ESPN. Теперь "шмели" отстают от "немецкой машины" на 7 очков.

Читайте такжеПро момент славы одного немецкого парашютиста. Обзор матча Боруссия Д – Бавария. Подкаст №20

"Я готов сделать заявление через несколько недель. Сейчас же стараюсь сохранять спокойствие. Мы играли очень неплохо, лучше, чем в поединках с "Вольфсбургом" и "Шальке", – сказал Фавр сразу после поражения "Баварии".

"Я продолжу работать здесь, у меня есть контракт и я его выполню, мне здесь нравится. Я не собираюсь сдаваться. Мы все были разочарованы после встречи с "Баварией", отмечу, что меня неправильно поняли", – поспешил позднее добавить Люсьен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Люсьен Фавр Дер Класикер Дер-Класикер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...