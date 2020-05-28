Уйти нельзя, остаться? Тренер Боруссии прокомментировал свое будущее в Дортмунде

После поражения в Дер-Класикер (0:1) тренер "Боруссии" Люсьен Фавр не был полностью уверен в своем будущем в Дортмунде, как считает ESPN. Теперь "шмели" отстают от "немецкой машины" на 7 очков.

"Я готов сделать заявление через несколько недель. Сейчас же стараюсь сохранять спокойствие. Мы играли очень неплохо, лучше, чем в поединках с "Вольфсбургом" и "Шальке", – сказал Фавр сразу после поражения "Баварии".