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Уйти нельзя, остаться? Тренер Боруссии прокомментировал свое будущее в Дортмунде
Поражение "шмелей" констатировало очередную салатницу для мюнхенцев
После поражения в Дер-Класикер (0:1) тренер "Боруссии" Люсьен Фавр не был полностью уверен в своем будущем в Дортмунде, как считает ESPN. Теперь "шмели" отстают от "немецкой машины" на 7 очков.
"Я готов сделать заявление через несколько недель. Сейчас же стараюсь сохранять спокойствие. Мы играли очень неплохо, лучше, чем в поединках с "Вольфсбургом" и "Шальке", – сказал Фавр сразу после поражения "Баварии".
"Я продолжу работать здесь, у меня есть контракт и я его выполню, мне здесь нравится. Я не собираюсь сдаваться. Мы все были разочарованы после встречи с "Баварией", отмечу, что меня неправильно поняли", – поспешил позднее добавить Люсьен.