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Штутгарт - Гамбург 3:2. Супер камбэк швабов во Второй Бундеслиге

Германия
(1 голосов)

Такое соперничество - украшение немецкого футбола

Штутгарт - Гамбург 3:2. Супер камбэк швабов во Второй Бундеслиге
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После первого тайма хозяева уступали гостям два мяча, мало что выходило у "автозаводчан" и ничто не предвещало благоприятного исхода. Но во втором тайме "Штутгарт" не только отыгрался, но и вырвал победу. Решающий гол Кастро забил на второй компенсированной минуте.

Невероятный матч выдали команды, которые не так давно радовали болельщиков в элите. Впрочем, возможно в этом сезоне они смогут вернуться в первый дивизион. "Гамбург" и "Штутгарт" идут на третьем и втором местах в чемпионате и реально претендуют на выход в Бундеслигу. Борьба тут и дальше обещает быть очень интересной.

Вторая Бундеслига. 28-й тур

Стадион: Мерседес-Бенц Арена (Штутгарт)

"Штутгарт" - "Гамбург" 3:2 (0:2)

Голы: Похьянпало, 16, Хант, 45 (пен.), Эндо 48, Гонсалес 62, Кастро 90+2

"Штутгарт": Кобель, Эндо В., Штенцель, Каминьски, Бадштубер, Мола, Мангала О. (Кастро Г., 82), Фёрстер, Аль Гаддиуи (Чурлинов, 78), Гонсалес Н. (Кемпф, 94), Вамангитука (Калайджич, 78)

"Гамбург": Фернандеш Хойа, Дудзяк (Самперио Х., 69), Летсхерт, Лайболд, ван Дронгелен, Вагноман (Байер, 84), Гарник (Шауб, 69), Файн, Хант, Похьянпало (Хинтерзеер, 82), Джатта

Предупреждения: Бадштубер, 45, Фёрстер, 80, Кастро Г., 94 - Вагноман, 78, Хант, 88

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В статье: Германия Штутгарт Гамбург
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