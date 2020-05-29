  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд и Дахуд пропустят матч с Падерборном из-за травмы
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд и Дахуд пропустят матч с Падерборном из-за травмы

Германия
(1 голосов)

Махмуд выбыл до конца сезона

Холанд и Дахуд пропустят матч с Падерборном из-за травмы
Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд пропустит матч 29-го тура Бундеслиги с "Падерборном" из-за травмы. Его одноклубник, Махмуд Дахуд, выбыл до конца сезона из-за повреждения колена. Об этом сообщается на официальном сайте "шмелей".

В матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской "Баварией" (0:1) Холанд получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером. Штилер двигался в центре поля спиной вперёд и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут после столкновения форвард был вынужден попросить замену.

Сообщается, что в следующем матче Холанда заменит Джейдон Санчо, а Дахуда — Эмре Джан.

"Боруссия", набрав 57 очков в 28 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, которую возглавляет "Бавария" (64).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Махмуд Дахуд Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...