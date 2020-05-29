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Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

29-й тур Бундеслиги: Где и когда смотреть онлайн-трансляции матчей чемпионата Германии

Германия
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Есть несколько интересных матчей

29-й тур Бундеслиги: Где и когда смотреть онлайн-трансляции матчей чемпионата Германии
UA-Футбол
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Пока другие европейские топ чемпионаты только планируют свое возобновление, немецкая Бундеслига уже несколько недель радует болельщиков матчами. На очереди, 29-й тур чемпионата.

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Вашему вниманию расписание всех поединков выходных, а также указание телевизионных каналов, где они будут показаны:

  • Пятница, 29-е мая: "Фрайбург" 21:30 "Байер" (телеканал Футбол 2, Megogo)
  • Суббота, 30-е мая: "Майнц" 16:30 "Хоффенхайм" (телеканал Футбол 3, Megogo)
  • Суббота, 30-е мая: "Шальке" 16:30 "Вердер" (телеканал Футбол 2, Megogo)
  • Суббота, 30-е мая: "Вольфсбург" 16:30 "Айнтрахт" (телеканал Футбол 1, Megogo)
  • Суббота, 30-е мая: "Герта" 16:30 "Аугсбург" (Megogo)
  • Суббота, 30-е мая: "Бавария" 19:30 "Фортуна" (телеканал Футбол 1, Megogo)
  • Воскресенье, 31-е мая: "Боруссия М" 16:30 "Унион" (телеканал Футбол 1, Megogo)
  • Воскресенье, 31-е мая: "Падерборн" 19:00 "Боруссия Д" (телеканал Футбол 3, Megogo)
  • Понедельник, 1-е июня: "Кельн" 19:00 "РБ Лейпциг" (Megogo)

С подробными результатами матчей, а также с текущей таблицей, вы можете ознакомиться в специальном разделе, который посвещен немецкому чемпионату.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Фортуна (Дюссельдорф) Байер (Леверкузен) Майнц Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) РБ Лейпциг Фрайбург Падерборн Вольфсбург Аугсбург Кёльн Хоффенхайм
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