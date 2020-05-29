Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
29-й тур Бундеслиги: Где и когда смотреть онлайн-трансляции матчей чемпионата Германии
Есть несколько интересных матчей
Пока другие европейские топ чемпионаты только планируют свое возобновление, немецкая Бундеслига уже несколько недель радует болельщиков матчами. На очереди, 29-й тур чемпионата.
Вашему вниманию расписание всех поединков выходных, а также указание телевизионных каналов, где они будут показаны:
- Пятница, 29-е мая: "Фрайбург" 21:30 "Байер" (телеканал Футбол 2, Megogo)
- Суббота, 30-е мая: "Майнц" 16:30 "Хоффенхайм" (телеканал Футбол 3, Megogo)
- Суббота, 30-е мая: "Шальке" 16:30 "Вердер" (телеканал Футбол 2, Megogo)
- Суббота, 30-е мая: "Вольфсбург" 16:30 "Айнтрахт" (телеканал Футбол 1, Megogo)
- Суббота, 30-е мая: "Герта" 16:30 "Аугсбург" (Megogo)
- Суббота, 30-е мая: "Бавария" 19:30 "Фортуна" (телеканал Футбол 1, Megogo)
- Воскресенье, 31-е мая: "Боруссия М" 16:30 "Унион" (телеканал Футбол 1, Megogo)
- Воскресенье, 31-е мая: "Падерборн" 19:00 "Боруссия Д" (телеканал Футбол 3, Megogo)
- Понедельник, 1-е июня: "Кельн" 19:00 "РБ Лейпциг" (Megogo)
С подробными результатами матчей, а также с текущей таблицей, вы можете ознакомиться в специальном разделе, который посвещен немецкому чемпионату.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...