29-й тур Бундеслиги: Где и когда смотреть онлайн-трансляции матчей чемпионата Германии

Пока другие европейские топ чемпионаты только планируют свое возобновление, немецкая Бундеслига уже несколько недель радует болельщиков матчами. На очереди, 29-й тур чемпионата.

Вашему вниманию расписание всех поединков выходных, а также указание телевизионных каналов, где они будут показаны:

Пятница, 29-е мая : "Фрайбург" 21:30 "Байер" (телеканал Футбол 2, Megogo)

: "Фрайбург" 21:30 "Байер" (телеканал Футбол 2, Megogo) Суббота, 30-е мая : "Майнц" 16:30 "Хоффенхайм" (телеканал Футбол 3, Megogo)

: "Майнц" 16:30 "Хоффенхайм" (телеканал Футбол 3, Megogo) Суббота, 30-е мая : "Шальке" 16:30 "Вердер" (телеканал Футбол 2, Megogo)

: "Шальке" 16:30 "Вердер" (телеканал Футбол 2, Megogo) Суббота, 30-е мая : "Вольфсбург" 16:30 "Айнтрахт" (телеканал Футбол 1, Megogo)

: "Вольфсбург" 16:30 "Айнтрахт" (телеканал Футбол 1, Megogo) Суббота, 30-е мая : "Герта" 16:30 "Аугсбург" (Megogo)

: "Герта" 16:30 "Аугсбург" (Megogo) Суббота, 30-е мая : "Бавария" 19:30 "Фортуна" (телеканал Футбол 1, Megogo)

: "Бавария" 19:30 "Фортуна" (телеканал Футбол 1, Megogo) Воскресенье, 31-е мая : "Боруссия М" 16:30 "Унион" (телеканал Футбол 1, Megogo)

: "Боруссия М" 16:30 "Унион" (телеканал Футбол 1, Megogo) Воскресенье, 31-е мая : "Падерборн" 19:00 "Боруссия Д" (телеканал Футбол 3, Megogo)

: "Падерборн" 19:00 "Боруссия Д" (телеканал Футбол 3, Megogo) Понедельник, 1-е июня: "Кельн" 19:00 "РБ Лейпциг" (Megogo)

С подробными результатами матчей, а также с текущей таблицей, вы можете ознакомиться в специальном разделе, который посвещен немецкому чемпионату.