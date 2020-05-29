Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Боруссия не собирается снижать цену на Санчо
100 миллионов и не евро меньше
Джейдон Санчо - одна из главных целей для многих топ клубов на ближайшее трансферное окно. Однако "Боруссия" просто так своего лидера не отпустит.
Как сообщает Goal, английский вингер покинет Бундеслигу только за 100 миллионов фунтов. Его связывает контракт со "шмелями" до 2022-го года.
Читайте такжеЧелси не отказался от покупки Санчо - лондонцы хотят продать для этого несколько игроков
Главные претенденты на Санчо - "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Сам вингер, по слухам СМИ, давно готов вернуться на родину.
В текущем сезоне он провел 31 матч, в котором забил 14 голов и отдал 16 голевых передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...