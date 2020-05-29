СМИ: Боруссия не собирается снижать цену на Санчо

Джейдон Санчо - одна из главных целей для многих топ клубов на ближайшее трансферное окно. Однако "Боруссия" просто так своего лидера не отпустит.

Как сообщает Goal, английский вингер покинет Бундеслигу только за 100 миллионов фунтов. Его связывает контракт со "шмелями" до 2022-го года.

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Главные претенденты на Санчо - "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Сам вингер, по слухам СМИ, давно готов вернуться на родину.

В текущем сезоне он провел 31 матч, в котором забил 14 голов и отдал 16 голевых передач.