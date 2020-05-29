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Бавария может включить в сделку по Сане 80-миллионого защитника

Германия
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Рекордный трансфер "Баварии" не оправдывает себя

Бавария может включить в сделку по Сане 80-миллионого защитника
UA-Футбол
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"Бавария" продолжает искать возможности сэкономить на трансфере Лероя Сане.

Как сообщает Manchester Evening News, руководство мюнхенского клуба может включить в сделку Люка Эрнандеса. Он может решить проблему "горожан" на левом фланге.

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Отметим, что летом прошлого года "Бавария" заплатила за француза 80 миллионов евро. Он не смог нормально закрепиться в команде, проведя за год 16 матчей.

Ранее сообщалось, что "Бавария" приготовила для Сане особый игровой номер.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане Люка Эрнандес
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