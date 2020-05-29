Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария может включить в сделку по Сане 80-миллионого защитника
Рекордный трансфер "Баварии" не оправдывает себя
"Бавария" продолжает искать возможности сэкономить на трансфере Лероя Сане.
Как сообщает Manchester Evening News, руководство мюнхенского клуба может включить в сделку Люка Эрнандеса. Он может решить проблему "горожан" на левом фланге.
Отметим, что летом прошлого года "Бавария" заплатила за француза 80 миллионов евро. Он не смог нормально закрепиться в команде, проведя за год 16 матчей.
Ранее сообщалось, что "Бавария" приготовила для Сане особый игровой номер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...