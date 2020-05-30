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Фрайбург – Байер 0:1. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

Кай Хавертц принёс своей команде три очка

Фрайбург – Байер 0:1. Обзор матча
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"Байер" одержал минимальную выездную победу над "Фрайбургом" (0:1) в стартовом матче 29-го тура Бундеслиги.

Единственный гол в игре забил Кай Хаверц на 54-й минуте. К сожалению, юный талант вскоре был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Благодаря этой победе Леверкузен как минимум временно расположился на третьей позиции, имея в своем активе 56 очков в 29 матчах.

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В статье: Байер (Леверкузен) Фрайбург
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