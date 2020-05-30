Флик: Фортуна умеет разрушать игру соперника, каждый должен выложиться по максимуму

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказался накануне матча 29-го тура Бундеслиги против "Фортуны".

"Против "Фортуны" мы также хотим победить, хотя будет тяжело. Мы хотим укрепить солидное преимущество, добытое посреди недели. В предыдущих трех матчах мы приложили очень много усилий. Сейчас важно в домашней игре продолжить в том же духе.

После нашего анализа я пришел к выводу, что "Фортуна" создает соперникам большие проблемы в построении конструктивной игры. Важно, чтобы мы действовали очень сосредоточенно, были на поле одной командой - каждый должен выложиться на максимум. У "Фортуны" хорошая команда, которая умеет играть в футбол, если ей это позволить. Мы должны помешать этому.

Алькантара? Я думаю, что Тьяго вскоре вернется, но не в этой игре. Мы не будем рисковать", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.