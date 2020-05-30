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Флик: Фортуна умеет разрушать игру соперника, каждый должен выложиться по максимуму

Германия
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Наставник призывает подопечных к полной концентрации

Флик: Фортуна умеет разрушать игру соперника, каждый должен выложиться по максимуму
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказался накануне матча 29-го тура Бундеслиги против "Фортуны".

"Против "Фортуны" мы также хотим победить, хотя будет тяжело. Мы хотим укрепить солидное преимущество, добытое посреди недели. В предыдущих трех матчах мы приложили очень много усилий. Сейчас важно в домашней игре продолжить в том же духе.

После нашего анализа я пришел к выводу, что "Фортуна" создает соперникам большие проблемы в построении конструктивной игры. Важно, чтобы мы действовали очень сосредоточенно, были на поле одной командой - каждый должен выложиться на максимум. У "Фортуны" хорошая команда, которая умеет играть в футбол, если ей это позволить. Мы должны помешать этому.

Алькантара? Я думаю, что Тьяго вскоре вернется, но не в этой игре. Мы не будем рисковать", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.

Матч "Бавария" – "Фортуна" состоится сегодня. Игра стартует в 19:30.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фортуна (Дюссельдорф) Ханси Флик
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