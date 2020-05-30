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Бавария - Фортуна. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч 29-го тура Бундеслиги – в прямом эфире

Бавария - Фортуна. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
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Бундеслига, 29-й тур.

30 мая, Мюнхен, "Альянц-Арена"

"Бавария" 19:30 "Фортуна" Дюссельдорф

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Если у вас не видно онлайн выше, откройте плеер с трансляцией по прямой ссылке здесь.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Трансляции Бундеслига телетрансляции Чемпионат Германии Фортуна (Дюссельдорф)
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