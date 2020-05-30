Бундеслига. Шальке подтвердил статус худшей команды лиги, прогресс Герты, долгожданный успех Айнтрахта

11 матчей без побед для “Шальке”. После проигрыша в прошлом туре “Фортуне” (1:2) у Дэвида Вагнера спросили, почему он использует архаическую и малоэффективную схему 5-4-1. Ответ американо-немца удивил многих. По его словам, по-другому “Шальке” играть просто неспособен.

В первом тайме сегодняшнего тайма было еще хуже. не 5-4-1, а 5-5-0. Ужасное качество передач, 20% владения, один удар. И это против “Вердер”, качество игры которого, мягко говоря, не намного лучше. Бремен выигрывал после первого тайма. Тодибо застрял в центре поля и потерял мяч, контратака и хороший удар Биттенкура за спину Нюбеля, вернувшегося в ворота “Шальке”.

После перерыва в составе “Шальке” появились Раман и Кутуджу, и команда стала играть динамично и осмысленно. Однако поезд ушел. “Вердер” сохранил победный счет – 1:0. После известной конференции Кофельдта, на которой он сказал, что никто лучше него не справится с “Вердером”, аутсайдер прибавил. Три матча без пропущенных и две победы. Однако из зоны вылета выбраться не удается.

Чуть легче в турнирном плане будет себя чувствовать “Айнтрахт”. Сегодня Франкфурт обыграл на выезде “Вольфсбург”. “Айнтрахт” на удивление хорошо сыграл в защите (но не обошлось и без хороших сэйвов Траппа) и грамотно реализовал свои моменты. Андре Силва реализовал пенальти, который сам и заработал, а Камада за пять до конца матча воспользовался хорошей скидкой Доста в штрафной “Вольфсбурга”. Однако с одной проблемой “Айнтрахту” справиться пока не удается – защита при стандартах. Именно после навеса со штрафного “Вольфсбург” забил свой сегодняшний гол в матче. “Волки” снова демонстрируют нестабильность: после победы над “Байером” в прошлом туре, остаются без очков в нынешнем.

“Герта”. Удивительное преображение команды, которую на протяжение всего сезона сопровождали скандалы на поле и вне его. С Бруно Лаббадией “Старая Дама” взяла десять очков из 12 возможных, и пропустила всего два гола в четырех матчах (все от “РБ Лейпциг”). Сегодня “Герта” провела очень хороший первый тайм против “Аугсбурга”, чуть хуже – второй, но все равно довела матч до победы – 2:0. Кшиштоф Пентек забил первый гол в чемпионате с игры.

Без побед после паузы остается “Майнц”. “Фортуна” и “Вердер” из зоны вылета поджимают.

Бундеслига, 29-й тур.

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:2 (xG 2.10 – 1.95)

Голы: Мбабу 58 – Силва 27 (пен.), Камада 85

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон – Штеффен, Шлагер, Арнольд, Жоау Виктор (Мехмеди 61) – Брекало – Вегорст (Гинчек 75)

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Абрахам – Костич, Роде (Фернандес 77), Кор (Торро 78), Чендлер – Камада (де Гузман 89) – Гачинович (Соу 84), Силва (Дост 77)

Предупреждения: Жоау Виктор 8, Понграчич 26, Штеффен 90+2, Руссийон 90+6 – Камада 35, Гачинович 67, Роде 69, Торро 90+1, Торро 90+5, де Гузман 90+5

Удаление: Торро 90+5

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Вердер” Бремен 0:1 (xG 0.79 – 0.35)

Гол: Биттенкур 32

“Шальке”: Нюбель – Кабак, Сане, Тодибо (Очипка 46) – Кенни, Маккенни (Бужеляб 55), Шепф, Миранда (Бургшталлер 80) – Матондо (Раман 46), Калиджури – Грегорич (Кутуджу 58)

“Вердер”: Павленка – Фридль, Мойсандер, Лангкамп, Гебре Селассие – Классен, Фогт, Максимилиан Эггештайн – Биттенкур (Осако 46, Грос 90+1) – Сарджент (Баргфреде 70), Рашица (Зельке 58)

Предупреждения: Грегорич 3, Тодибо 26, Маккенни 44, Бужеляб 83, Кабак 90+3 – Лангкамп 20, Осако 63, Зельке 90+3

Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Аугсбург” 2:0 (xG 3.05 – 1.13)

Голы: Дилросун 23, Пентек 90+2

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Боята, Торунарига, Миттельштедт – Груйич, Шелбред (Майер 59) – Лукебакио (Пентек 65), Дарида, Дилросун (Клюнтер 90+1) – Ибишевич (Лекки 64)

“Аугсбург”: Люте – Яго, Удуохай, Сухи, Лихтштайнер (Фрамбергер 74) – Груэсо, Хедира (Байер 62) – Варгас, Левен (Рихтер 46), Саренрен-Базее (Тайгль 82) – Кордова (Нидерлехнер 46)

Предупреждения: Груйич 20, Миттельштедт 37, Пентек 87 – Хедира 9, Удуохай 71, Байер 75

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Хоффенхайм” 0:1 (xG 1.08 – 1.71)

Гол: Бебу 43

На 27-й минуте Цубер не реализовал пенальти (вратарь)

“Майнц”: Мюллер – Баку, Брума, Хак (Брозински 46), Ньякате – Фернандеш, Баррейро (Кунде 46) – Авонийи, Боэтиюс (Онисиво 46), Квайсон (Салаи 76) – Матета (Озтуналы 46)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Цубер (Бичакчич 46), Нордтвейт, Пош, Богард (Акпогума 46) – Самассеку, Руди – Бруун Ларсен (Бебу 37), Баумгартнер (Гайгер 86), Сков – Даббур (Байер 72)

Предупреждения: Баку 14, Брума 19, Боэтиюс 43, Баррейро 44 – Богард 12, Самассеку 18, Руди 31