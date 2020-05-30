Бавария - Фортуна 5:0. Очередной идеальный матч

Кто способен остановить “Баварию”? Кажется, из-за подвешенного состояния Лиги чемпионов больше всех должны быть расстроены именно мюнхенцы. В своем нынешнем состоянии “Бавария” была бы главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

“Фортуна” пыталась защищаться низко, пыталась прессинговать, играть персонально – все тщетно. Игроки “Баварии” снова провели матч на полный мощности и отправили в ворота Дюссельдорфа пять безответных мячей.

Разгром начался с автогола – неуклюжий удар Павар, шедший мимо, переправил в свои ворота Йоргенсен. Вскоре француз все же забил свой гол, подключившись к угловому. 2:0 к 29-й минуте.

Настоящий шедевр футболисты “Баварии” создали в конце тайма. Алаба, Левандовски, Киммих и Мюллер разыграли изумительную по красоте комбинацию, которую завершил точным ударом поляк. “Фортуна” оставалась единственным клубом Бундеслиги, которому он не забивал. Сегодня этот недочет был исправлен. У Мюллера же после 29 туров 18 ассистов. Рекорд Кевина де Брюйне (21 голевой пас) очень близок.

Интрига окончательно умерла на 52-й минуте. Сначала Левандовски забил 29-й гол в чемпионате и 43-й в сезоне в целом, а затем свою технику и скорость показал Альфонсо Дэвис.

Во втором тайме Ханси Флик позволил поиграть резервистами. Редкие игровые минуты получили Кюизанс, Одриосола, Зиркзее, дебютировал за первую команду Оливер Батиста Майер.

Очередной идеальный матч от команды Ханси Флика. Игра “Баварии” приносит эстетическое наслаждение.

Бундеслига, 29-й тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Фортуна” Дюссельдорф 5:0 (xG 3.03 – 0.72)

Голы: Йоргенсен 15 (авт.), Павар 29, Левандовски 43, Левандовски 50, Дэвис 52

“Бавария”: Нойер – Павар (Одриосола 62), Алаба, Лукас Эрнандес (Кюизанс 46), Дэвис – Киммих, Горетцка – Коман (Перишич 62), Мюллер (Зиркзее 75), Гнабри (Батиста Майер 78) – Левандовски

“Фортуна”: Кастенмайер – Гиссельманн, Хоффманн, Йоргенсен, Циммерманн (Циммер 66) – Бодзек – Томми (Зуттнер 66), Штегер (Бериша 57), Моралес (Зоботтка 57, Пледль 75), Скрцибски – Караман

Предупреждения: Караман 26, Зуттнер 90