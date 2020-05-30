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Бавария повторила рекорд Бундеслиги. Соперники мюнхенцев 69 раз забивали в свои ворота

Германия
(1 голосов)

Такой же показатель имеет менхенгладбахская "Боруссия"

Бавария повторила рекорд Бундеслиги. Соперники мюнхенцев 69 раз забивали в свои ворота
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В матче 29-го тура Бундеслиги "Бавария" разгромила "Фортуну" 5:0.

Счет в матче был открыт, благодаря автоголу защитника гостей Матиаса Йоргенсена. Датский игрок послал мяч в свои ворота на 15-й минуте встречи.

Таким образом, "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги - соперники мюнхенцев забили 69 автоголов за всю историю.

Ранее, первую позицию по данному показателю единолично занимала менхенгладбахская "Боруссия".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Фортуна (Дюссельдорф)
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Источник:
Gracenote
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