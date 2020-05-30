Германия
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Бавария повторила рекорд Бундеслиги. Соперники мюнхенцев 69 раз забивали в свои ворота
Такой же показатель имеет менхенгладбахская "Боруссия"
В матче 29-го тура Бундеслиги "Бавария" разгромила "Фортуну" 5:0.
Счет в матче был открыт, благодаря автоголу защитника гостей Матиаса Йоргенсена. Датский игрок послал мяч в свои ворота на 15-й минуте встречи.
Таким образом, "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги - соперники мюнхенцев забили 69 автоголов за всю историю.
Ранее, первую позицию по данному показателю единолично занимала менхенгладбахская "Боруссия".
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Источник:Gracenote
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