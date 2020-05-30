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Вольфсбург - Айнтрахт 1:2. Обзор матча и видео голов
Вольфсбург – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 29-й тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”
“Вольфсбург” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:2 (xG 2.10 – 1.95)
Голы: Мбабу 58 – Силва 27 (пен.), Камада 85
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