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Шальке - Вердер 0:1. Обзор матча и видео гола
Шальке – Вердер Бремен ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 29-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
“Шальке” – “Вердер” Бремен 0:1 (xG 0.79 – 0.35)
Гол: Биттенкур 32
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.
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