  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария - Фортуна 5:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария - Фортуна 5:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Бавария – Фортуна Дюссельдорф ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Фортуна 5:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 29-й тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Фортуна” Дюссельдорф 5:0 (XG 3.03 – 0.72)

Голы: Йоргенсен 15 (авт.), Павар 29, Левандовски 43, Левандовски 50, Дэвис 52

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Фортуна (Дюссельдорф) видео видеоповторы Джошуа Киммих Бенжамен Павар Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...