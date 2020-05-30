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Бавария - Фортуна 5:0. Обзор матча и видео голов
Бавария – Фортуна Дюссельдорф ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 29-й тур. Мюнхен, “Альянц Арена”
“Бавария” – “Фортуна” Дюссельдорф 5:0 (XG 3.03 – 0.72)
Голы: Йоргенсен 15 (авт.), Павар 29, Левандовски 43, Левандовски 50, Дэвис 52
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