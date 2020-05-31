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Хенесс: С приходом Сане в Баварии наступит новая эра, трансфер Хавертца нереалистичен
Экс-президент мюнхенцев в своём репертуаре
Бывший президент "Баварии", а ныне зампредседателя исполнительного совета клуба Ули Хенесс надеется, что с приходом вингера Лероя Сане в клубе наступит новая эра.
"С Йозуа Киммихом, Никласом Зюле и, надеюсь, Давидом Алабой, Тиаго, а также Лероем Сане у нас будет молодая, способная команда. Если все сложится хорошо, для "Баварии" наступит новая эра.
Мы бы очень хотели видеть у себя и Хаверца, но в данный момент это не актуально. Мы не знаем, каким точно будет экономическое будущее футбола.
Я был бы счастлив увидеть его в Мюнхене в силу спортивных причин, но на сегодняшний день, если честно, я не представляю себе его переход", — цитирует Хенесса Sky Sports.
Лерой Сане связан контрактом с "Манчестер Сити" до июля 2021 года.