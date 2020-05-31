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Люка Эрнандес получил пятое повреждение в сезоне

Германия
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Защитника преследуют проблемы со здоровьем

Люка Эрнандес получил пятое повреждение в сезоне
Новина українською

Защитник "Баварии" Люка Эрнандес не сумел доиграть до конца матч 29-го тура Бундеслиги с "Фортуной" (5:0). Француза вынужденно заменили в перерыве.

"У него возникли проблемы с приводящей мышцей, мы не хотели рисковать", – сказал главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик.

В этом сезоне Люка провел лишь 17 матчей. Это уже пятое повреждение защитника в текущей кампании. Согласно данным Transfermarkt, суммарно он пропустил 118 дней.

Напомним, прошлым летом Эрнандес перешел из "Атлетико" в "Баварию" за рекордные 80 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Люка Эрнандес
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