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Саньоль: Хавертц гораздо лучше подходит Баварии, чем Сане
Француз не в восторге от потенциальной покупки Лероя
Бывший защитник "Баварии" Вилли Саньоль поделился мнением о возможной покупке мюнхенцами хавбека "Манчестер Сити" Лероя Сане.
"Он совсем не соответствует "Баварии" с точки зрения характера. Он нестабильный, очень замкнутый игрок. Я считаю, что он не подходит этому клубу.
У него много проблем как в "Манчестер Сити", так и в сборной. Утверждалось, что он стоит 80 миллионов евро. Я бы предпочел доплатить еще 20 и купить Хавертца.
Хавертц гарантированно может играть в роли плеймейкера с Левандовским, и не возникнет никаких проблем. Мюллер не вечен", – сказал Саньоль RMC Sport.
Ранее экс-президент "Баварии" Ули Хенесс в очередной раз намекнул на потенцильный трансфер Лероя Сане.