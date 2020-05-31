Саньоль: Хавертц гораздо лучше подходит Баварии, чем Сане

Бывший защитник "Баварии" Вилли Саньоль поделился мнением о возможной покупке мюнхенцами хавбека "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Он совсем не соответствует "Баварии" с точки зрения характера. Он нестабильный, очень замкнутый игрок. Я считаю, что он не подходит этому клубу.

У него много проблем как в "Манчестер Сити", так и в сборной. Утверждалось, что он стоит 80 миллионов евро. Я бы предпочел доплатить еще 20 и купить Хавертца.

Хавертц гарантированно может играть в роли плеймейкера с Левандовским, и не возникнет никаких проблем. Мюллер не вечен", – сказал Саньоль RMC Sport.