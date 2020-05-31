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Саньоль: Хавертц гораздо лучше подходит Баварии, чем Сане

Германия
(1 голосов)

Француз не в восторге от потенциальной покупки Лероя

Саньоль: Хавертц гораздо лучше подходит Баварии, чем Сане
Новина українською

Бывший защитник "Баварии" Вилли Саньоль поделился мнением о возможной покупке мюнхенцами хавбека "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Он совсем не соответствует "Баварии" с точки зрения характера. Он нестабильный, очень замкнутый игрок. Я считаю, что он не подходит этому клубу.

У него много проблем как в "Манчестер Сити", так и в сборной. Утверждалось, что он стоит 80 миллионов евро. Я бы предпочел доплатить еще 20 и купить Хавертца.

Хавертц гарантированно может играть в роли плеймейкера с Левандовским, и не возникнет никаких проблем. Мюллер не вечен", – сказал Саньоль RMC Sport.

Ранее экс-президент "Баварии" Ули Хенесс в очередной раз намекнул на потенцильный трансфер Лероя Сане.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вилли Саньоль Лерой Сане Кай Хавертц
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