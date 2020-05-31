Нагельсманн об уходе Вернера: Для нас Тимо, как для Баварии Левандовски

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможной уход Тимо Вернера из клуба этим летом.

"Конечно, мы беседуем с ним время от времени, но это в последнее время не обсуждали. Сейчас на его счету 34 гола и паса в этом сезоне. Стоит, конечно, отметить, что я бы хотел его сохранить. Он невероятно силен.

Если он уйдет, в следующем сезоне у нас будет большая пробоина. Это как если бы Роберт Левандовски ушел из "Баварии". Никто там не будет кричать "ура", я думаю. Они станут заметно слабее, то же касается и нас.

То, что мы хотели бы его сохранить, абсолютно естественно. До определенной даты, не знаю, правда, какой, у него в контракте действует пункт об отступных, и если какой-нибудь клуб договорится с ним, то так все и произойдет.

Все равно мы ничего не сможем сделать. Вернер знает, чем обладает в "Лейпциге", знает, что получает в моем лице, а я знаю, что получаю в его лице. Я демонстрирую ему это, позволяя, как и Упамекано, проводить каждый матч в стартовом составе и доводить их до конца, если все идет хорошо.

У него много возможностей развиваться. Это моя работа, я стараюсь это обеспечить. Игрок должен чувствовать, что может стать сильнее, иначе не было бы смысла говорить ему, что стоит остаться.

В конце концов, это его жизнь, его карьера, ему решать. Я не могу сказать ему ничего нового, я постараюсь убедить его поступками, и в итоге он должен понимать, чего хочет", – рассказал Юлиан Нагельсманн.