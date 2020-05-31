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Нагельсманн об уходе Вернера: Для нас Тимо, как для Баварии Левандовски
Наставник "быков" поделился мыслями насчет немецкого форварда
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн прокомментировал возможной уход Тимо Вернера из клуба этим летом.
"Конечно, мы беседуем с ним время от времени, но это в последнее время не обсуждали. Сейчас на его счету 34 гола и паса в этом сезоне. Стоит, конечно, отметить, что я бы хотел его сохранить. Он невероятно силен.
Если он уйдет, в следующем сезоне у нас будет большая пробоина. Это как если бы Роберт Левандовски ушел из "Баварии". Никто там не будет кричать "ура", я думаю. Они станут заметно слабее, то же касается и нас.
То, что мы хотели бы его сохранить, абсолютно естественно. До определенной даты, не знаю, правда, какой, у него в контракте действует пункт об отступных, и если какой-нибудь клуб договорится с ним, то так все и произойдет.
Все равно мы ничего не сможем сделать. Вернер знает, чем обладает в "Лейпциге", знает, что получает в моем лице, а я знаю, что получаю в его лице. Я демонстрирую ему это, позволяя, как и Упамекано, проводить каждый матч в стартовом составе и доводить их до конца, если все идет хорошо.
У него много возможностей развиваться. Это моя работа, я стараюсь это обеспечить. Игрок должен чувствовать, что может стать сильнее, иначе не было бы смысла говорить ему, что стоит остаться.
В конце концов, это его жизнь, его карьера, ему решать. Я не могу сказать ему ничего нового, я постараюсь убедить его поступками, и в итоге он должен понимать, чего хочет", – рассказал Юлиан Нагельсманн.