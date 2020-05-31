Падерборн - Боруссия 1:6. Пробуждение Дортмунда во втором тайме, хет-трик Санчо

В первом тайме был установлен статистический рекорд. “Падерборн” и “Боруссия” провели крайне миролюбивые 45 минут и сфолили на двох только один раз. Количество фолов характеризует темп игры. Матч проходил на медленных скоростях, практически без ударов. Неплохие возможности были у Геррейру и Брандта, но не более того.

К счастью, во втором тайме футбол был другим. Появились фолы, скорости и удары, а с ними и забитые голы. “Боруссии” удалось расшатать защиту “Падерборна” диагоналями. Сначала Джан оказался в штрафной хозяев, откуда прострелил на Азара (транзитом через руки Цингерле), а затем в атаку убежали Брандт и Санчо.

“Падерборну” удалось отыграть один гол – Джан прервал полет мяча рукой и Хюнемайер реализовал пенальти. Но практически в ответной атаке “Боруссия” забила снова. Дубль оформил Джейдон Санчо, а Азар отдал 13-й ассист в сезоне.

В конце матча порезвился ветеран Шмельцер, вышедший на замену. Сначала он отдал голевой пас Хакими, а затем забил сам, замкнув пас Витцеля. Точку в матче поставил Санчо – 6:1. “Мягкий” разгром “Боруссии”, которая поставила себе цель квалифицироваться в Лигу чемпионов со второго места. “Падерборн” впервые проиграл после паузы.

Бундеслига, 29-й тур. Падерборн, “Бентелер-Арена”

“Падерборн” – “Боруссия” Дортмунд 1:6

Голы: Хюнемайер 72 – Азар 54, Санчо 57, Санчо 74, Шмельцер 89, Санчо 90+1

“Падерборн”: Цингерле – Дрегер, Штродик, Хюнемайер, Коллинз – Шонлау – Антви-Аджей (Ястржембски 83), Василиадис (Сабири 84), Србены (Цолински 66), Хольтманн (Прегер 75) – Мамба (Михель 66)

“Боруссия”: Бюрки – Аканджи, Хуммельс, Пищек – Геррейру (Шмельцер 80), Дилэйни (Витцель 69), Джан (Балерди 87), Хакими (Морей 87) – Брандт (Рейна 80), Санчо – Азар

Предупреждения: Коллинз 60, Дрегер 82 – Санчо 58, Джан 71, Хуммельс 76