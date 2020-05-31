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Боруссия Менхенгладбах – Унион 4:1. Обзор матча и видео голов
Боруссия Менхенгладбах – Унион Берлин ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 29-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах – “Унион” Берлин 4:1
Голы: Нойхаус 17, Тюрам 41, Тюрам 59, Плеа 81 – Андерссон 50
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