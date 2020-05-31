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Павар: Бавария должна брать Бундеслигу и Кубок каждый сезон. Мы же хотим взять ЛЧ
Защитник мюнхенцев поделился целями команды на сезон
Защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар рассказал о целях немецкого клуба на текущий сезон.
"У нас прекрасный состав. Мы хорошо выступаем в Кубке Германии и в Бундеслиге. Нам нужно продолжать в том же духе.
"Бавария" должна выигрывать чемпионат и Кубок каждый год. Мы же мечтаем о Лиге чемпионов и хотим сделать требл", – рассказал французский защитник.
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Источник:Goal.com
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