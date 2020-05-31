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Павар: Бавария должна брать Бундеслигу и Кубок каждый сезон. Мы же хотим взять ЛЧ

Германия
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Защитник мюнхенцев поделился целями команды на сезон

Павар: Бавария должна брать Бундеслигу и Кубок каждый сезон. Мы же хотим взять ЛЧ
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Защитник мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар рассказал о целях немецкого клуба на текущий сезон.

"У нас прекрасный состав. Мы хорошо выступаем в Кубке Германии и в Бундеслиге. Нам нужно продолжать в том же духе.

"Бавария" должна выигрывать чемпионат и Кубок каждый год. Мы же мечтаем о Лиге чемпионов и хотим сделать требл", – рассказал французский защитник.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенжамен Павар
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Источник:
Goal.com
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