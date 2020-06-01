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Падерборн – Боруссия Дортмунд 1:6. Обзор матча и видео голов
Падерборн – Боруссия Дортмунд ⋉ 1:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 29-й тур. Падерборн, “Бентелер-Арена”
“Падерборн” – “Боруссия” Дортмунд 1:6
Голы: Хюнемайер 72 – Азар 54, Санчо 57, Санчо 74, Хакими 85, Шмельцер 89, Санчо 90+1
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