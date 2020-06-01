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Падерборн – Боруссия Дортмунд 1:6. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Падерборн – Боруссия Дортмунд ⋉ 1:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Падерборн – Боруссия Дортмунд 1:6. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 29-й тур. Падерборн, “Бентелер-Арена”

“Падерборн” – “Боруссия” Дортмунд 1:6

Голы: Хюнемайер 72 – Азар 54, Санчо 57, Санчо 74, Хакими 85, Шмельцер 89, Санчо 90+1

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марсель Шмельцер Бундеслига Торган Азар Чемпионат Германии видео видеоповторы Юлиан Брандт Падерборн (Германия) Джейдон Санчо Ашраф Хакими
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