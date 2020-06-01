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Скандальное празднование игроков Боруссии с Правосудием для Флойда

Германия
(2 голосов)

Отреагировали на беспорядки в США

Скандальное празднование игроков Боруссии с Правосудием для Флойда
Новина українською

Игроки "Боруссии" Ашраф Хакими и Джейдон Санчо праздновали забитые голы в матче с "Падерборном" (6:1), продемонстрировав футболки с надписью "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда") под игровой формой.

Таким образом они поддержали афроамериканцев в борьбе за равные права. Накануне 25 мая во время задержания полицией в Миннеаполисе, США, умер афроамериканец Джордж Флойд. Мир облетели фото, как полицейский прижимает шею задержанного коленом к асфальту. В разных городах США проходят акции протеста.

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Сегодня в мире происходят важные вещи, которые нам нужно решать и помогать их изменить. Мы не должны бояться высказываться о том, что правильно. Нам нужно объединиться и бороться за справедливость. Мы сильны вместе!, - сказал Санчо.

ФИФА в Твиттере опубликовала фото с Джейдоном в этой футболке, но потом удалила его и заменила другим - заметил журналист Барни Роней из The Guardian.

Скандальное празднование игроков Боруссии с Правосудием для Флойда - изображение 1
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В статье: Боруссия (Дортмунд) Падерборн (Германия) Джейдон Санчо Ашраф Хакими
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
01.06.2020 в 09:14
А кто-нибудь из БЕЛЫХ футболистов показывал какие-нибудь надписи под игровой формой?
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