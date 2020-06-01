Ювентус может обменять Пьянича на Коутиньо

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо может перебраться в Италию.

Как информирует Tuttosport, "Ювентус" обдумывается подписания бразильца в следующем сезоне. Туринский клуб готов взять Коутиньо из "Барселоны" в рамках сделки по переходу Миралема Пьянича.

В настоящее время Коутиньо находится в аренде в "Баварии", которая не планирует активировать опцию выкупа этим летом.

27-летний игрок провел за мюнхенцев 22 матча в чемпионате Германии, забил 8 мячей.