Германия
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Ювентус может обменять Пьянича на Коутиньо
Бавария не планирует активировать опцию выкупа
Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо может перебраться в Италию.
Как информирует Tuttosport, "Ювентус" обдумывается подписания бразильца в следующем сезоне. Туринский клуб готов взять Коутиньо из "Барселоны" в рамках сделки по переходу Миралема Пьянича.
В настоящее время Коутиньо находится в аренде в "Баварии", которая не планирует активировать опцию выкупа этим летом.
27-летний игрок провел за мюнхенцев 22 матча в чемпионате Германии, забил 8 мячей.
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