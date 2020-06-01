Бундеслига. Шесть голов в матче Кельна с Лейпцигом

29-й тур чемпионата Германии, который растянулся на четыре дня, завершился результативной победой “Лейпцига” над “Кельном”. Команда Юлиана Нагельсманна возвращается на третье место, выбив из зоны Лиги чемпионов “Байер”. Серия без побед “Кельна” продлилась до пяти матчей – есть риск ввязаться в борьбу за выживание.

Для “Кельна” все сегодня начиналось радужно. Джон Кордоба забил свой 12-й гол в чемпионате, оказавшись в правильной позиции, чтобы добить в ворота удар в штангу Реджбечая.

“Лейпцигу” понадобилось 13 минут, чтобы отыграться. Все очень просто – Анхелиньо выполнил кросс, Шик забил головой. Больше изящества было во втором голе “быков” под конец тайма. Лаймер перехватил мяч и красиво вырезал подачу на Нкунку, а француз мягко перебросил Хорна.

Большое событие случилось на 50-й минуте. Вратарь “Лейпцига” Гулачи поймал мяч после углового “Кельна” и выбил его на Вернера, который на своей скорости оторвался от всех и забил свой 25-й гол в чемпионате. Первый ассист от кипера в сезоне.

Через пять Модест вернул интригу в матч, блестяще прошив Гулачи дальним ударом. Но “Лейпциг” быстро ответил своим мячом. Защитники “Кельна” упустили Ольмо на линии штрафной после углового и испанцу не составила труда забить свой первый гол в Бундеслиге.

Дальше в матче было достаточно много грубых фолов, и если бы трибуны не были пустыми, возможно, не удалось бы избежать столкновений. Однако команды более-менее спокойно доиграли матч, “Кельн” имел виды на пенальти, но ВАР прояснил ситуацию с фолом Клостерманна на Модесте (его не было), а “Лейпциг” не реализовал пару-тройку потенциально голевых атак. В итоге 4:2 – победа “Лейпцига”.

Бундеслига, 29-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “РБ Лейпциг” 2:4

Голы: Кордоба 7, Модест 55 – Шик 20, Нкунку 38, Вернер 50, Ольмо 57

“Кельн”: Хорн – Шмитц (Мере 75), Чихоз, Ляйстнер, Каттербах – Скири, Хектор – Кайнц (Дрекслер 59), Реджбечай (Тильманн 59), Якобс (Теродде 75) – Кордоба (Модест 24)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Анхелиньо, Упамекано, Клостерманн, Мукиэле – Лаймер (Адамс 59), Забитцер – Нкунку, Ольмо (Форсберг 85) – Вернер, Шик (Айдара 68)

Предупреждения: Ляйстнер 30, Дрекслер 61 – Форсберг 89