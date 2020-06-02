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Кельн - РБ Лейпциг 2:4. Обзор матча и видео голов
Кельн – РБ Лейпциг ⋉ 2:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 1 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 29-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
Голы: Кордоба 7, Модест 55 – Шик 20, Нкунку 38, Вернер 50, Ольмо 57
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